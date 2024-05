Comparte

Este domingo el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic acusó que desconocidos asesinaron a sus dos perros: Negrita y Drako. “Cuesta entender la maldad que puede llevar a una personas a matar y envenar a animalitos tan inocentes”, señaló el jefe comunal.

La autoridad de Maipú publicó una imagen de sus mascotas, acompañado de un texto de despedida para sus canes: “Así los voy a recordar y querer para siempre, acompañando las lecturas en la piscina, corriendo por el patio, despertándome todas las mañanas, regaloneando a mi viejo y no dejándolo regar tranquilo nunca, y llenando de compañía y amor a todos quienes entraban a esa casa. Como nos decía el viejo, eran nuestros hermanos perros, y para él, unos hijos más“.

“Me cuesta entender la maldad que puede llevar a una persona a envenenar y matar a animalitos tan nobles e inocentes, que no le hacían mal a nadie. Pero trato de que no sea la rabia la que se tome este momento”, agregó.

El alcalde Vodanovic culminó que “los vamos a querer con la vida siempre Negrita y Drako. No saben lo feliz que era cada vez que podía estar con ustedes en el Elqui. Solo espero que puedan seguir acompañando y queriendo a mi viejito desde el cielo de los perros. Estoy seguro que él lo hará para siempre”.