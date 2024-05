Comparte

Flaviana Seeling, recordada por su participación en el grupo “Axe Bahía”, ha sido objeto de despiadados comentarios en las redes sociales debido a su apariencia actual.

La situación se desencadenó luego de que la artista compartiera en sus redes sociales un video donde brindaba consejos para el crecimiento personal, revelando su dedicación a su verdadera pasión: ser coach motivacional.

Sin embargo, en lugar de recibir elogios por sus palabras inspiradoras, varios usuarios de Instagram se enfocaron en su aspecto físico.

Los comentarios que recibió Flaviana Seeling

“No, ¿es Flaviana?, ¿Qué le pasó? Se le vinieron todos los años encima”; “Te ves muy mayor con el pelo crespo” y “¿Qué le pasó?”, fue la tónica de los mensajes que se dejaron ver.

A pesar de las críticas, algunos seguidores salieron en defensa de Seeling, expresando su indignación hacia los comentarios negativos y destacando su belleza tanto interior como exterior.

Después de unos días, Flaviana compartió otro video utilizando un filtro, lo que generó un comentario reflexivo de una seguidora sobre la realidad del envejecimiento.

“Lo que sale en la tele, esas mujeres regias, eso no es la realidad, nosotras no andamos con un kilo de maquillaje en la cara, a mí me provocó mucho gusto verte aparecer tal cual, con arruguitas y todo, me sentí tan identificada, te sentí como una de nosotras, y aún así hermosa, eres bella, te mando un abrazo gigante y te quiero seguir viendo sin filtro“, expresó la usuaria.

Este incidente resalta los desafíos que enfrentan las figuras públicas en las redes sociales y la necesidad de promover la diversidad y la inclusión en los estándares de belleza.

Aquí puedes ver los videos que generaron la polémica: